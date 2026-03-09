Хави заявил, что Лапорта сорвал переход Месси в «Барселону» в 2023 году

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что президент клуба Жоан Лапорта сорвал возвращение нападающего Лионеля Месси в команду в 2023 году.

© Матч ТВ

— Месси мог вернуться в «Барселону», когда вы возглавляли команду?

— Здесь Лапорта не говорит всю правду. Мы практически подписали контракт с Лео. В январе 2023 года, после того как он стал чемпионом мира, мы связались, и он сказал мне, что хочет вернуться. Я видел его в команде. Мы общались до марта, и я сказал ему: «Хорошо, когда ты дашь мне добро, я сообщу президенту, потому что я вижу тебя в составе».

— И что в итоге?

— Президент начал вести переговоры о контракте с отцом Лео, и мы получили «зелёный свет» от Ла Лиги, но президент всё сорвал.

— Он объяснил почему?

— Лапорта буквально сказал мне, что если Лео вернётся, то он будет вести с ним войну, а он не может себе это позволить. Потом Месси вдруг перестал отвечать на мои звонки, потому что с другой стороны ему сообщили, что перехода не будет. Я позвонил его отцу и сказал: «Это невозможно, Хорхе», а он ответил: «Поговори с президентом». И я снова объяснял: «Мы уже пять месяцев общаемся с Лео, всё фактически готово. С футбольной точки зрения никаких сомнений нет, с экономической — мы будем играть на «Монжуике» и устроим настоящий «последний танец», как у Майкла Джордана. Всё было готово», — приводит слова Хави La Vanguardia.

Месси с 2023 года выступает за клуб MLS «Интер Майами». С 2003 по 2021 год он играл за «Барселону», а затем до 2023‑го — за «ПСЖ». Месси является десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка страны, также он вместе с «Барселоной» четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Вместе с «ПСЖ» Месси дважды выигрывал чемпионат Франции. Вместе со сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира, двукратным победителем Кубка Америки, а также олимпийским чемпионом.

В составе «сине‑гранатовых» аргентинский форвард провел 778 матчей, забил 672 мяча.