«Он никогда хорошим и не был». Смолов — о «плохом мальчике» Александре Соболеве

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов прокомментировал заявление форварда «Зенита» Александра Соболева, что он больше не будет хорошим мальчиком. В матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0) нападающий вышел на замену и забил победный мяч, а после гола обратился к тренерской скамейке, что-то выкрикивая и показывая пальцем на себя и на поле.

«Не знаю, мне кажется, что он никогда хорошим и не был. Возможно, он подразумевал, что он не конфликтовал и пытался нормально тренироваться, и не высказывать своё недовольство. На мой взгляд, адекватное поведение он преподносит как то, что он был хорошим в этот момент. Не знаю, ему виднее. Посмотрим. Он вышел и забил потом сразу в матче чемпионата. Не могу сказать, что он в какой-то невероятной форме находится, но надо сказать, что и Дуран, которого подписали, тоже выглядит разобранным и точно пока не является усилением. Поэтому у Саши, мне кажется, сейчас хорошие шансы закрепиться в стартовом составе», — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.