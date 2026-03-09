«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», отыгравшись с 0:2 в 20-м туре РПЛ

Завершился матч 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Павел Кукуян. Итоговый счёт матча — 2:2.

На 24-й минуте нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе вывел свою команду вперёд. На 26-й минуте форвард Максим Самородов удвоил преимущество гостей. На 45+2-й минуте защитник Лукас Фассон отыграл один мяч после подачи с углового. На 48-й минуте полузащитник железнодорожников Данил Пруцев восстановил равенство в счёте.

«Локомотив» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Ахмат» располагается на девятой строчке, в активе грозненцев 26 набранных очков.