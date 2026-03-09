Форвард «Динамо» Сергеев отреагировал на слова Степашина о цели выиграть Кубок России

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев ответил на слова председателя консультативного совета бело-голубых Сергея Степашина о цели клуба победить в Фонбет Кубке России. В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ «Динамо» разгромило «Спартак» (5:2).

— Нужно идти от игры к игре. На Кубок выиграли первый матч со «Спартаком». Сейчас чемпионат. Готовимся к каждому матчу. Посмотрим в конце сезона что и как будет.

— Сергей Степашин дал свой прогноз, что в финале Кубка сыграют «Динамо» и «Зенит». И «Динамо» станет обладателем Кубка. — Честно, я не люблю загадывать. Готовимся от игры к игре. Кончено, будет приятно, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.