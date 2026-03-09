«Спартак» пропустил 10 голов в 3 играх при Карседо. «Акрон» сегодня забил трижды
«Акрон» забил московской команде три мяча за 62 минуты в 20-м туре Мир РПЛ.
5 марта красно-белые были разгромлены «Динамо» в FONBET Кубке России со счетом 2:5, а 2 марта обыграли «Сочи» в чемпионате со счетом 3:2.
Таким образом, в трех матчах при новом тренере «Спартак» пропустил уже 10 голов.
«Спартак» – «Акрон». 3:3 – Болдырев сделал дубль, Беншимол забил с пенальти. Онлайн-трансляция
Уайт – о реакции Джонса на его слова: «Никогда не говорил, что переговоры с Джоном не велись. Матчмейкеры разговаривали со всеми, но он бы точно не попал в кард Белого дома»
Быков об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Александр стремится к этому, и он этого добьется. В этом сезоне или следующем – не так важно»
Роднина о возвращении России в спорте: «Вопрос не только в появлении спортсменов на площадках. У нас практически во всех видах спорта нет наших судей»
Уайт – о реакции Джонса на его слова: «Никогда не говорил, что переговоры с Джоном не велись. Матчмейкеры разговаривали со всеми, но он бы точно не попал в кард Белого дома»
Быков об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Александр стремится к этому, и он этого добьется. В этом сезоне или следующем – не так важно»
Роднина о возвращении России в спорте: «Вопрос не только в появлении спортсменов на площадках. У нас практически во всех видах спорта нет наших судей»