«Спартак» пропустил 10 голов в 3 играх при Карседо. «Акрон» сегодня забил трижды

«Акрон» забил московской команде три мяча за 62 минуты в 20-м туре Мир РПЛ.

5 марта красно-белые были разгромлены «Динамо» в FONBET Кубке России со счетом 2:5, а 2 марта обыграли «Сочи» в чемпионате со счетом 3:2.

Таким образом, в трех матчах при новом тренере «Спартак» пропустил уже 10 голов.

