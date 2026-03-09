Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил эпизод с пенальти в ворота «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ с «Акроном». Команды играют в эти минуты на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев из Нальчика. На момент написания новости счёт 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Танашев ошибся, хотя занимал рекомендованную позицию. Это сложная игровая ситуация. В динамике понять, кто сыграл в мяч, было проблематично. Нога Дмитриева шла в направлении от ворот, у Беншимола — снизу вверх. Мяч оказался на внешней стороне стопы игрока «Акрона» и пошёл вперёд. Скорее всего, Танашев решил, что в мяч сыграл Дмитриев. Это видеопенальти. Был фол по неосторожности — Дмитриев не сыграл в мяч, Беншимол — сыграл», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.