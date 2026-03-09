Дзюба прокомментировал поражение от "Спартака"

Форвард тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал поражение от московского "Спартака" в 20 туре РПЛ (3:4). По словам Дзюбы, "Акрон" мог победить, но в итоге проиграл.

- Так проиграть — это прям больно. Могли выиграть 4:3, а в итоге проиграли. Фарта не хватило, наверное, - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".

Сегодня, 9 марта, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 4:3 в 20 туре Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Пабло Солари, Кристофер Ву, Кристофер Мартинс и Маркиньос, в составе тольяттинцев - Максим Болдырев (дубль) и Жилсон Беншимол.