Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил о желании вернуться в «Спартак». Его слова приводит ТАСС.

«Я готов вернуться в «Спартак». В какой позиции вернулся бы — игрок или тренер? Время покажет», — сказал Дзюба.

37-летний футболист выступает за «Акрон» с 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативных передачи.

Дзюба является воспитанником «Спартака». В составе красно-белых игрок выступал с 2007 по 2015 годы. За это время он провел 166 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 23 результативных передачи.