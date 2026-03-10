Дзюба ответил на вопрос о возвращении в "Спартак"

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба ответил на вопрос о возможном возвращении в "Спартак".

По словам Дзюбы, он бы с удовольствием вернулся в "Спартак".

- Болельщики "Спартака" просили меня вернуться? Да. Мне приятно! Негатив сменился на хорошее отношение. Я за все время ни разу плохо не сказал про "Спартак". Готов ли я вернуться? Как оно будет, так будет. Если все сойдется, я вернусь с удовольствием, - цитирует Дзюбу "СЭ".

Артем Дзюба выступал за московский "Спартак" с 2007 по 2015 год, также он был игроком "Томи", "Ростова", петербургского "Зенита", тульского "Арсенала", "Аданы Демирспора", столичного "Локомотива".

С сентября 2024 года форвард является футболистом тольяттинского "Акрона", в текущем сезоне Дзюба вышел на поле в 18 встречах и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России и чемпионата страны.