Российский футболист рассказал, что его разочаровало в США

Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев в интервью США вместе с одноклубником Дмитрием Чистяковым.

Футболист заявил, культурная составляющая страны сильно удивила его в отрицательном смысле, особенно посещение спектакля «Великий Гэтсби» на Бродвее. Караваев рассказал, что зрители просто складывали куртки под себя и рассаживались в джинсах или другой casual-одежде.

«Кто-то с пивом, коктейлями, попкорном — едят и пьют прямо во время представления, никакого ощущения театральной культуры», — недоумевал футболист.

Ранее Караваев рассказал о штрафах за отказ от похода в ресторан в Чехии. Футболист вспомнил, что в «Спарте», за которую он играл, были обязательны командные ужины после матчей.

Караваев выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.