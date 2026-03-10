«Акрон» могут расформировать

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что клуба может не быть, если команда вылетит из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

© ФК «Спартак»

«Нам нужно любой ценой сохранить «Акрон» в РПЛ. Боюсь, если клуб не останется в РПЛ, то «Акрона» может и не быть. Я больше всего этого боюсь. Будет ли так все — не знаю. В мою смену не должно этого произойти», — заявил Дзюба.

Артем Дзюба — рекордсмен по числу забитых мячей в истории российского футбола. Свою карьеру начал в московском«Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

9 марта состоялся матч между московским «Спартак» — «Акрон» и завершился со счетом 4:3 в пользу москвичей.