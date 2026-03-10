Дзюба раскритиковал работу системы VAR

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба оценил работу системы VAR.

— VAR сделал футбол лучше?

— И да, и нет. Я вспоминаю с Испанией матч, когда поставили пенальти. Когда на тебя наезжает Рамос, Пике и компания, думаю, судья бы не поставил, если бы не было VAR (улыбается). Тогда я был счастлив, что VAR с нами.

— А сейчас счастлив?

— Знаете, я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» в ворота «Зенита», от моего гола (отменённый гол Дзюбы в матче «Оренбург» — «Акрон». — Прим. «Чемпионата») и потом обалдел, когда «Ростов» забил гол «Балтике». Какие офсайды там? Это прям какой-то сюр, если честно, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.