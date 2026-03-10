Игрок «Рубина» выбыл до конца сезона

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву выбыл из строя до конца сезона‑2025/26, сообщил главный тренер сборной Армении Егише Меликян.

В феврале главный тренер «Рубина» Франк Артига сообщил, что Иву перенес операцию. Хавбек в последний раз выходил на поле в ноябре 2025 года в гостевом матче 15‑го тура МИР РПЛ против нижегородского «Пари НН» (0:0).

— Сейчас мы потеряли Иву на какое‑то время. Вчера я узнал, что он будет восстанавливаться еще четыре месяца. Сейчас мне нужно найти игрока на позицию шестого номера, — рассказал Меликян в подкасте с Кареном Рафаеляном.

На счету 26‑летнего Иву 19 матчей и три результативные передачи за «Рубин» в текущем сезоне.

