Стало известно, когда Дзюба завершит карьеру

Артем Дзюба принял решение по своему будущему.

По информации источника, Артем Дзюба окончательно решил, что завершит профессиональную карьеру летом текущего года и, скорее всего, будет выступать за "ФК 10" в Медиалиге.

С сентября 2024 года форвард является футболистом тольяттинского "Акрона", в текущем сезоне Дзюба вышел на поле в 18 встречах и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России и чемпионата страны.

Дзюба выступал за московский "Спартак" с 2007 по 2015 год, также он был игроком "Томи", "Ростова", петербургского "Зенита", тульского "Арсенала", "Аданы Демирспора", столичного "Локомотива".