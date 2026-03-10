Букмекеры назвали фаворита РПЛ после завершения 20-го тура

В РПЛ завершился 20-й тур. Он стал самым сенсационным в чемпионате — из первых шести клубов победить смог только «Спартак», да и тот вырвал победу у «Акрона» на 88-й минуте. Проиграли «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА, а «Локомотив» и «Балтика» завершили свои матчи вничью.

Букмекеры обновили коэффициенты на чемпионство. Аналитики считают фаворитом «Зенит», отстающий от «Краснодара» на одно очко. Шансы петербуржцев оценили в 1.95 (перед туром было 1.75).

Поставить на «Краснодар» можно за 2.65. Вероятность того, что «быки» защитят свой титул, несмотря на поражение, немного повысилась, перед туром на южан предлагали котировку 2.65.

Шансы «Локомотива» оценили в 8.00. После камбэка в матче с «Ахматом» (2:2) аналитики немного снизили коэффициент на чемпионство команды Михаила Галактионова — перед 20-м туром предлагали котировку 10.00. Москвичи отстают от лидера на два очка.

На ЦСКА можно поставить за 25.00. После второго поражения подряд в чемпионате вероятность чемпионства команды Фабио Челестини снизилась — было 20.00. Отставание армейцев от первого места — семь очков.

Сделать ставку на чемпионство «Балтики» можно за 100.00, эта котировка не изменилась. Калининградцы обидно упустили победу в матче с «Ростовом», пропустив в компенсированное время. Команда Андрея Талалаева догнала по очкам ЦСКА.

Наконец, шансы «Спартака» завоевать золотые медали оценили в 30.00. Команда Хуана Карлоса Карседо, несмотря на неоднозначное впечатление, выиграла оба матча после рестарта и теперь отстаёт от лидера на восемь очков. Перед туром вероятность успеха спартаковцев оценивали в 50.00.

В 21-м туре нас ждёт дерби «Зенит» — «Спартак», а «Балтика» примет ЦСКА. «Краснодар» на выезде встретится с «Сочи», а «Локомотив» отправится в Казань в гости к «Рубину».