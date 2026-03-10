Соболев преждевременно похвастался, что вошел в "Клуб 100"

Форвард "Зенита" Александр Соболев включил себя в "Клуб 100".

© Rusfootball

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев похвастался в социальных сетях вхождением в "Клуб Григория Федотова" - в него входят советские и российские футболисты, забившие не менее 100 мячей за карьеру. Но этого еще не случилось.

Дело в том, что в "Клуб Григория Федотова" включаются не все забитые мячи - в регламенте указано, что из кубковых забитых мячей в зачет идут голы, начиная с той стадии, с которой в турнир вступают команды высшей лиги. А Соболев посчитал два забитых мяча в ворота "Иртыша" - эти голы не идут в учет.

В текущем сезоне Александр Соболев вышел на поле в 26 встречах во всех турнирах и записал на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи. Форвард выступает за "Зенит" с лета 2024 года, ранее он был игроком московского "Спартака", "Томи", самарских "Крыльев Советов", красноярского "Енисея".

На счету Соболева также 14 матчей в составе национальной команды России и шесть забитых голов.