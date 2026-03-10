Белоус: не понимаю, почему в «Спартаке» такая слепая вера в иностранцев

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о приглашении иностранных специалистов в «Спартак».

В понедельник команда под руководством Хуана Карлоса Карседо обыграла «Акрон» со счетом 4:3 в 20-м туре Мир РПЛ.

– Что тут сказать? Пожалуй, «Спартак» на победу наиграл, больше создал моментов. Но каким образом? Вырвал три очка в самой концовке во встрече со средненьким «Акроном». Веселая игра, нечего добавить...

– Какой футбол ставит «Спартаку» Карседо?

– Я бы хотел сказать о другом. Почему-то у главного спонсора «Спартака» есть какая-то маниакальная страсть к иностранным тренерам. Это было и в эпоху Федуна. Такой вектор мы наблюдаем и сейчас. Был Станкович, теперь Карседо...

Но есть же другой наглядный пример. Московское «Динамо»! Там поверили в молодого специалиста Ролана Гусева, бывшего игрока этой команды. Сейчас, наверное, все со мной согласятся, что он поставил «Динамо» потрясающий футбол! На него любо-дорого смотреть. А что в «Спартаке»?

– Валидольная победа над «Акроном».

– Я не сторонник кадровых решений руководства этого клуба. Не понимаю, по каким критериям выбрали на роль главного тренера Карседо. У меня нет объяснения. Где он работал? На Кипре? Ну и что? За это его надо звать в один из самых титулованных клубов СССР и России?! Мы же не в угадайку играем! Где логика-то?

– Веселый футбол, шоу, эмоции.

– Хм... В свое время я рискнул и назначил главным тренером «Москвы» молодого Слуцкого. Ему тогда было всего 34 года. Но на тот момент он уже доказал свою состоятельность в дубле, выиграл золотые медали, понимаете? Там была своя логика. А какие аргументы есть у «Спартака» в пользу Карседо? Разве он адаптирован к нашей лиге? Да, когда-то давно был помощником у Эмери. Ну и что? Знаете, что меня еще неприятно удивило?

– Что же?

– Он испанец, у него есть переводчик. А он дает интервью на довольно ломаном английском языке. Зачем? Кто его будет понимать? Да никто! Похоже, он оторван от наших реалий. Так что я никак не могу взять в толк, почему в «Спартаке» такая слепая вера в иностранцев. Какой итоговый результат? Что выиграл Абаскаль? Чего добился Станкович? В какой футбол играет «Спартак» при Карседо? – сказал Белоус.