Президент ФИФА назвал фаворита ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о фаворитах предстоящего Чемпионата мира 2026 года. Он отметил, что сборная Испании является одним из главных претендентов на победу.

«Испания — один из фаворитов, наряду с другими, конечно. Мы уже знаем сильные стороны Испании. Команда, занимающая первое место в рейтинге, должна быть фаворитом чемпионата мира», — приводит слова Инфантино AS.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике. По результатам жеребьёвки финальной части турнира сборная Испании попала в группу Н, где ей предстоит сыграть с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.