Полузащитник «Акрона» высказался об игре клуба

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о результатах тольяттинского клуба в сезоне РПЛ 2025-2026.

© ФК "Акрон"

«Как оценю шансы «Акрона» попасть в топ-8? Не хочу заранее что-то говорить, что-то обещать, мы фокусируемся на каждом матче по-отдельности, идём от игры к игре. Впереди «Ахмат», нам нужно переломить ситуацию и вернуть победный дух», - заявил Лончар.

В 20-м туре РПЛ «Акрон» уступил в гостях московскому «Спартаку» со счетом 3:4. Победный гол красно-белых забил Маркиньос на 88 минуте.

В текущем сезоне 30-летний Лончар провел 25 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Акроном» рассчитан до 30-го июня 2027-го года.

Тольяттинский клуб идет на 11 месте турнирной таблицы РПЛ с 21 очком в активе. Лидер чемпионата России – «Краснодар» (43).