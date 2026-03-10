Полузащитник «Балтики» высказался о работе Талалаева

Полузащитник «Балтики» Максим Петров высказался о работе главного тренера своей команды Андрея Талалаева.

© ФК "Балтика"

«Он — профессионал своего дела, требовательный тренер. Наверное, за счет этого и получается, он тактически хорошо разбирает команды, поэтому получается. Нет какого-то ощущения, что у него в Европе могло бы получиться? Я думаю, все возможно, и поэтому верю», - заявил Петров.

53-летний специалист возглавляет калининградский клуб с 6-го сентября 2024-го года. Вместе с «Балтикой» Талалаев провел 57 матчей, одержал 30 побед и потерпел 10 поражений (17 ничейных результатов).

В сезоне 2024-2025 «Балтика» под руководством тренера стала чемпионом Первой Лиги.

Калининградский клуб идет на 5 месте РПЛ с 36 очками в активе после 20 туров. Лидер чемпионата России – «Краснодар» (43).

14-го марта «Балтика» сыграет против ЦСКА. Начало встречи – 20:30 по мск.