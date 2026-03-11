Семак рассказал о состоянии здоровья Вендела

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил замену полузащитника Вендела в матче 20-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:2). Вендел покинул поле на 62-й минуте.

«Вендела заменили в связи с тем, что он получил повреждение. Надеюсь, оно несерьезное. Пока он занимается индивидуально. Надеемся, что сможет принять участие в матче», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В следующем матче «Зенит» сыграет с московским «Спартаком» в субботу, 14 марта.