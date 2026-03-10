Умер обладатель Кубка России по футболу

Обладатель Кубка России по футболу в составе московского "Динамо" Сергей Некрасов умер на 54-м году жизни после тяжелой болезни.

© Соцсети

Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

"Сегодня на 54-м году жизни от тяжелой болезни скончался бывший футболист бело-голубых Сергей Некрасов, - говорится в сообщении. - Воспитанник динамовской школы выиграл с командой Кубок России, серебряную и две бронзовые медали чемпионатов России. Всего полузащитник провел за "Динамо" 195 матчей и забил 16 голов. После окончания карьеры он был активным участником динамовского ветеранского движения и не раз побеждал с командой в турнире "Негаснущие звезды". Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича".

Некрасов выступал за "Динамо" с 1992 по 1999 год. Вместе с командой он также стал серебряным (1994) и дважды - бронзовым (1993, 1997) призером чемпионатов России. Также Некрасов был игроком махачкалинского "Анжи", подмосковных "Химок", "Видного" и "Зоркого", московского "Титана" и иркутской "Звезды". В составе сборной России он провел один матч.