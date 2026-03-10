Дзюба раскритиковал игру "Зенита"

Бывший нападающий "Зенита" Артем Дзюба ответил на вопрос, станет ли клуб в этом сезоне чемпионом.

© ФК "Зенит"

"Не знаю… "Зенит" очень плохо играет - прям безобразно. Все в России кулуарно говорят, что когда они выигрывают 2:1 и перестраиваются в восемь защитников, делают навалы - на это смотреть невыносимо", - цитирует Дзюбу "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне "Зенит" одержал 12 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражение по итогам 20 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 42 очка и располагаются на втором месте в турнирной таблице. От лидирующего "Краснодара" петербуржцев отделяет один балл. До конца чемпоината России 2025/2026 команде Сергея Семака осталось провести 10 матчей.