Газзаев высказался о смерти футболиста Некрасова

Футболист Сергей Некрасов был настоящим динамоцем. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Динамо" и сборной России, член консультативного совета бело-голубых.

Ранее ТАСС сообщал, что Некрасов умер в возрасте 53 лет после тяжелой болезни.

"Хотел бы выразить соболезнования его родным и близким, он был настоящим динамовцем", - сказал Газзаев.

Некрасов был воспитанником школы "Динамо", вместе с командой он также становился серебряным (1994) и бронзовым (1993, 1997) призером чемпионатов России.