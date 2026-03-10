Экс-президент «Барселоны» не стал сравнивать Ямаля и Месси

Жоан Лапорта: «Месси – лучший игрок всех времен, он отдал все «Барсе», а «Барса» – ему. Сейчас Ямаль гений и образец для команды»
Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал сравнивать Ламина Ямаля и Лионеля Месси.
– Кто лучше – Месси или Ламин?
– Ламин сейчас гений и образец для основной команды. Месси – лучший игрок всех времен, он отдал все «Барсе», а «Барса» – ему.
Теперь в «Барсе» Кубарси, Ламин, Рафинья, Гави, Берналь, Жоан Гарсия, – сказал Лапорта.
