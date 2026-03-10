Товарищеский матч между "Зенитом" и "Сьоном" отменен

"Зенит" и "Сьон" не сыграют в мартовскую паузу.

По данным источника, товарищеский матч между петербургским "Зенитом" и швейцарским "Сьоном", который должен был пройти в Катаре в марте во время международной паузы на игры сборных, не состоится.

Сообщается, что причиной отмены встречи стали события на Ближнем Востоке, которые помешали организовать игру в запланированные сроки. Однако клубы намерены обсудить возможные альтернативы, включая другие места и даты в календаре.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 20 сыгранных туров и отстает от первой строчки на один балл.