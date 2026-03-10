Комментатор Орлов рассказал, в чем слабость "Зенита"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, в чем слабость "Зенита".

© ФК "Зенит"

"У "Зенита" кто-то один берет мяч, а не него все остальные свои смотрят… Ждут, что он сделает. Вот это у "Зенита" пока не наиграно [взаимодействие]. А оно должно быть", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

В минувшие выходные "Зенит" проиграл на выезде "Оренбургу" в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра на стадионе "Газовик" завершилась со счетом 1:2. Это поражение стало для петерьургской команды вторым в текущем чемпионате. Напомним, по ходу встречи сине-бело-голубые не забили два пенальти.