«Краснодар» сыграет с чемпионом Медиалиги «Амкалом» 28 марта. «Быки» выиграли 6:1 год назад
«Краснодар» сыграет с действующим чемпионом WINLINE Медиалиги «Амкалом».
По информации журналиста Максима Алланазарова, с высокой долей вероятности товарищеский матч состоится 28 марта.
Напомним, «Краснодар» разгромил «Амкал» (6:1) в товарищеском матче в марте прошлого года. Мозес оформил пента-трик.
Ранее «Краснодар» дважды играл против ФК «10» комика Азамата Мусагалиева. Первая встреча завершилась победой «быков» (4:2), второй матч закончился вничью – 2:2.
