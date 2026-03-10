$79.1591.84

«Краснодар» сыграет с чемпионом Медиалиги «Амкалом» 28 марта. «Быки» выиграли 6:1 год назад

Sports.ruиещё 1

«Краснодар» сыграет с действующим чемпионом WINLINE Медиалиги «Амкалом».

«Краснодар» сыграет с чемпионом Медиалиги
© Sports.ru

По информации журналиста Максима Алланазарова, с высокой долей вероятности товарищеский матч состоится 28 марта.

Напомним, «Краснодар» разгромил «Амкал» (6:1) в товарищеском матче в марте прошлого года. Мозес оформил пента-трик.

Ранее «Краснодар» дважды играл против ФК «10» комика Азамата Мусагалиева. Первая встреча завершилась победой «быков» (4:2), второй матч закончился вничью – 2:2.

 

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости