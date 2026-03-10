ФИФА сокращает бюджет чемпионата мира по футболу

ФИФА приняла решение сократить операционный бюджет чемпионата мира по футболу этим летом более чем на $100 млн. Приоритетом организации является перераспределение 90% доходов в рамках мирового футбола. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, сокращения бюджета вызывают недоумение, учитывая значительную нагрузку на американских налогоплательщиков и рекордные цены для болельщиков.

«ФИФА регулярно анализирует эффективность бюджета, чтобы контролировать расходы и максимально увеличить инвестиции в развитие футбола по всему миру. Это не должно вызывать удивления, так как перед каждым нашим турниром и мероприятием обычно проводится пересмотр бюджета.

Утверждения о том, что стремление к повышению эффективности бюджета связано с предстоящими президентскими выборами в ФИФА, являются абсолютно безосновательными», – приводит слова представителя организации The Athletic.

Чемпионат мира по футболу 2026 года запланирован на период с 11 июня по 19 июля и пройдёт в трёх странах: США, Канаде и Мексике.