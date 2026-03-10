Лев Лещенко назвал причины неудачи Карпина

Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «Матч ТВ» назвал причины неудачи бывшего главного тренера команды Валерия Карпина.

© ФК «Динамо»

В воскресенье «Динамо» одержало победу над ЦСКА (4:1) в гостевом матче 20‑го тура МИР РПЛ. Ролан Гусев возглавил «бело‑голубых» по ходу сезона, сменив на посту Карпина.

— «Динамо» сейчас на кураже, смена тренера повлияла очень хорошо. Так бывает, команду надо было переформатировать. К сожалению, у Валерия Георгиевича (Карпина) это не совсем получилось. Он тренер немного отстраненный. Больше функционер и менеджер. Хороший функционер, который может работать с хорошим коллективом, но эмоции идут от Гусева. Посмотрите, как он переживает, это же все передается команде. Этот адреналин работает всегда, — сказал Лещенко «Матч ТВ».

«Динамо» с 27 очками занимает седьмое место в таблице РПЛ.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.