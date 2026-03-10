Экс-защитник «Динамо» высказался о смерти Некрасова

Точилин — о Некрасове: «Он всегда был душой компании. Жаль, что травмы не позволили ему реализовать весь потенциал»
Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин заявил «Матч ТВ», что ушедший из жизни бывший футболист «бело‑голубых» Сергей Некрасов всегда был душой компании.
Во вторник «Динамо» сообщило о смерти Некрасова в возрасте 53 лет из‑за тяжелой болезни.
— О Сергее могу сказать только самое хорошее. Он действительно был хорошим футболистом, рано о себе заявил, в 18–19 лет уже был игроком основного состава «Динамо». В человеческом плане Сергей всегда был душой компании, всегда у него было хорошее настроение. Жаль, что травмы не позволили ему реализовать весь свой потенциал, мог сыграть как центрального защитника, так и опорного полузащитника. Жалко, что его не стало в таком молодом возрасте, — сказал Точилин «Матч ТВ».
Некрасов — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду в 1993–1999 годах, выиграл с ней Кубок России, а также завоевал серебряную и две бронзовые награды чемпионатов России. Всего полузащитник провел 195 матчей за динамовцев и забил 16 мячей.
На счету Некрасова один матч за сборную России — в 1998 году он вышел на поле в товарищеской игре с командой Бразилии.
