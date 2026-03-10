Экс-защитник «Динамо» высказался о смерти Некрасова

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин заявил «Матч ТВ», что ушедший из жизни бывший футболист «бело‑голубых» Сергей Некрасов всегда был душой компании.

© ФК «Динамо»

Во вторник «Динамо» сообщило о смерти Некрасова в возрасте 53 лет из‑за тяжелой болезни.

— О Сергее могу сказать только самое хорошее. Он действительно был хорошим футболистом, рано о себе заявил, в 18–19 лет уже был игроком основного состава «Динамо». В человеческом плане Сергей всегда был душой компании, всегда у него было хорошее настроение. Жаль, что травмы не позволили ему реализовать весь свой потенциал, мог сыграть как центрального защитника, так и опорного полузащитника. Жалко, что его не стало в таком молодом возрасте, — сказал Точилин «Матч ТВ».

Некрасов — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду в 1993–1999 годах, выиграл с ней Кубок России, а также завоевал серебряную и две бронзовые награды чемпионатов России. Всего полузащитник провел 195 матчей за динамовцев и забил 16 мячей.

На счету Некрасова один матч за сборную России — в 1998 году он вышел на поле в товарищеской игре с командой Бразилии.