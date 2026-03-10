Тренер Писарев: Карпин вел «Динамо» к чемпионству

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев поделился своим мнением об работе Валерия Карпина в московском «Динамо».

© ФК «Динамо»

«Он просто форсировал те изменения, которые назрели в «Динамо», чтобы выиграть наконец титул. Всё. Он просто немного это форсировал. Он приблизил «Динамо»...» - рассказал Писарев.

Валерий Карпин возглавлял «Динамо» с 13 июня по 17 июля прошлого года. Контракт с ним был подписан до лета 2028 года. При этом он совмещал этот пост с работой в сборной России. При назначении Карпин заявил, что задача клуба и тренерского штаба – выиграть трофей, так как «Динамо» давно не получало трофеев.

По итогам первого круга РПЛ «Динамо» под его руководством заняло 10 место, набрав всего 17 очков. Это худший результат клуба за последние шесть лет. Работа Карпина в стане бело-голубых сопровождалось критикой. Среди причин неудач назывались: совмещение постов в клубе и сборной, тактическая неупёртость, неудачные трансферы и проблемы в обороне.

17 ноября 2025 года Карпин объявил об уходе из «Динамо». Он заявил, что желает сосредоточиться на работе в национальной сборной. В заявлении Карпин упомянул риски, связанные с совмещением постов. Неустойка Карпину не выплачивалась, так как он сам покинул пост главного тренера.

После отставки Карпина исполняющим обязанности тренера был назначен Ролан Гусев. 27 декабря Гусев был утверждён главным тренером на постоянной основе до конца текущего сезона.