Ветеран «Спартака» раскритиковал игру команды в обороне

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру московской команды в обороне после рестарта сезона. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Посмотрите, как пропускались мячи в игре с «Динамо». Там вообще практически никто никого не держал. Особенно если брать последние мячи. Есть тактические проблемы, с подстраховкой тоже проблемы», — сказал Кечинов.

После возобновления сезона «Спартак» одержал победы над «Сочи» (3:2) и тольяттинским «Акроном» (4:3) в Российской премьер-лиге (РПЛ). В матче Кубка России красно-белые проиграли московскому «Динамо» (2:5).

После 20 туров чемпионата России «Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Московская команда отстает от лидирующего «Краснодара» (43) на восемь баллов. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом».