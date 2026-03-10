Кварацхелия объяснил переход в ПСЖ из «Наполи»

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия рассказал о причинах своего перехода из «Наполи» в парижский клуб.

«У меня были и другие варианты, но то, как Луис Энрике и Луиш Кампуш представили мне проект «ПСЖ», произвело на меня большое впечатление. Я, не раздумывая, согласился. Я мечтал попасть в «ПСЖ», и когда со мной связались представители клуба, я действительно понял, что стал игроком мирового класса», — приводит слова Кварацхелии Le Parisien.

Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 34 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 90 млн.