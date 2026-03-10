Президент ПСЖ не может вылететь из Катара

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

В конце февраля военные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана и заявили о начале военной операции. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

Аль-Хелайфи не смог посетить сегодняшнюю тренировку парижской команды перед первым матчем с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он остается в Дохе, пишет L’Equipe.

В данный момент неясно, сможет ли 52-летний функционер присутствовать на самой игре. Возможно, в среду будет найдено решение, которое позволит ему отправиться во Францию.