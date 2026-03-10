Дзюба не согласился с оценкой «Спартака» Аршавиным

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба не согласился с утверждением экс-вингера «Зенита» Андрея Аршавина, что «Спартак» сейчас не является топ-клубом по российским меркам.

— Аршавин сказал, что «Спартак» не топ-клуб. Как ты считаешь, «Спартак» остаётся топ-клубом?

— Давайте так: в футбол для чего играют? Для болельщиков? У кого самая большая армия болельщиков? «Спартак», «Зенит», наверное, ЦСКА и все остальные. Есть три армии болельщиков, которые самые крупные. Как можно назвать «Спартак» не топ-клубом? Андрей Аршавин вообще постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Потом они немножко, когда «Газпром» пришёл, начали сопротивляться. Выражение некорректно. Скажу так: Аршавин один из немногих, кого хотя бы интересно слушать. Всех остальных когда слушаешь — начинает плохо становиться. Это вообще кошмар, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.