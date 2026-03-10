Лев Лещенко ответил, стоит ли "Динамо" оставлять Гусева

Народный артист России, болельщик московского "Динамо" Лев Лещенко поделился мнением о перспективах Ролана Гусева остаться главным тренером бело-голубых по завершении сезона 2025/2026.

© ФК "Динамо"

Специалиста утвердили в должности главного без приставки исполняющего обязанности минимум до конца текущего сезона. По мнению Лещенко, при Гусеве в игре "Динамо" наступил подъём.

"Динамо" не найдёт тренера лучше, это моё мнение. Пока никто и не ищет. Все боятся временного успеха, ведь после него как правило начинается спад. А сейчас спад у всех топ-клубов — "Зенита", "Спартака", ЦСКА. У "Динамо" же, наоборот, подъём, команда способна много забивать. Главное — определить задачу и исполнять её", — передаёт слова Лещенко "Матч ТВ".

В 2026 году "Динамо" разгромило "Крылья Советов" (4:0), "Спартак" (5:2) и ЦСКА (4:1). С 27 очками команда занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В субботу, 14 марта, динамовцы сыграют в гостях с "Ростовом" в рамках 21 тура РПЛ.