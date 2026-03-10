Экс-вратарь "Локомотива" оценил шансы клуба на чемпионство

Экс-вратарь "Локомотива" и бывший главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев поделился мнением о шансах железнодорожников завоевать чемпионский титул в сезоне 2025/2026.

© ФК "Локомотив"

Биджиев считает, что в матче 20 тура РПЛ с "Ахматом" (2:2) "Локомотив" показал присущую ему игру лишь во втором тайме.

"Первый тайм "Ахмат" провёл очень агрессивно и собранно. Во втором уже был тот "Локомотив", который мы знаем. Удачно забили мяч "в раздевалку" и ещё раз — в начале второго тайма. Железнодорожники могли ещё забить, но "Ахмат" тоже хорошо играл. Думаю, "Локомотив" будет бороться за чемпионство. Он держится в группе лидеров. Шансы есть, и они неплохие", — отметил Биджиев в беседе с "Матч ТВ".

После 20 туров "Локомотив" с 41 очком располагается на 3-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В 21 туре команда в гостях померится силами с казанским "Рубином". Встреча состоится 15 марта.