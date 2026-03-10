Выяснилось, когда пройдет перенесенный матч между «Нефтехимиком» и «Факелом»

Перенесённый матч 23-го тура Лиги Pari «Нефтехимик» – «Факел» состоится в Нижнекамске 1 апреля, сообщает пресс-служба воронежского клуба. Время начала игры будет известно позднее.

© Чемпионат.com

Встреча должна была состоятся в воскресенье, 8 марта, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик». Матч был отменён и перенесён из-за погодных условий. Температура воздуха в Нижнекамске при контрольном замере за час до начала встречи составила -15,5°С, что не соответствует регламентным нормам.

После 22 туров «Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице, заработав 31 очко. «Факел» возглавляет таблицу с 51 очком в 22 матчах.