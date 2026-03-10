Губерниев поиронизировал над словами Дзюбы о желании возглавить "Спартак"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы о желании возглавить московский "Спартак".

Воспитанник красно-белых сказал об этом после матча 20 тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Акрон" уступил "Спартаку" со счётом 3:4.

"Если у Артёма есть соответствующее образование, то все дороги открыты. Но после того, как "Спартак" наконец возглавит Александр Мостовой, который станет пожизненным тренером команды, Дзюбе придётся возглавить костромской "Спартак". Артём — хороший мотиватор и нормально играет в футбол. Если серьёзно отнесётся к профессии, у него может получиться. Я верю в него. По крайней мере, буду рекомендовать его на пост тренера королёвского "Металлиста", — отметил Губерниев в разговоре с Metaratings.

Артёму Дзюбе 37 лет. Его контракт с "Акроном" рассчитан до 30 июня 2026 года, но о намерении завершить карьеру игрока форвард не сообщал. В текущем сезоне Дзюба на данный момент провёл 18 игр, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.