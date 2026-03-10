Юран рассказал, как отнёсся к 10 пропущенным голам "Спартака" за три матча

Бывший футболист "Спартака" Сергей Юран прокомментировал результаты команды в 2026 году. В трёх поединках — с "Сочи", "Динамо" и "Акроном" — красно-белые пропустили 10 мячей. По словам Юрана, такое большое количество пропущенных голов объяснить непросто.

"10 мячей "Спартак" пропускает за три матча. Я что-то не припомню на своём футбольном веку, чтобы пропускали 10 мячей. Это очень сложно понять. На мой взгляд, проблема в физическом состоянии. Для меня удивительно, что "Спартак" пропустил 10 мячей за три матча", — передаёт слова Юрана "Чемпионат".

По итогам 20 туров красно-белые с 35 очками располагаются на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В 21 туре команда сыграет в гостях с "Зенитом". Встреча состоится в субботу, 14 марта.