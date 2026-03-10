Мостовой рассказал, как отнесётся к приходу Дзюбы на пост тренера "Спартака"

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал слова другого экс-спартаковца Артёма Дзюбы о том, что он не прочь возглавить красно-белых. Дзюба в шутку сказал о возможности работы тренером в "Спартаке" после того, как его "Акрон" проиграл москвичам в 20 утре Российской Премьер-Лиги (3:4).

© Rusfootball

"Многие люди, которые заканчивают карьеру, что-то говорят. Жизнь по-разному складывается, кто-то становится тренером, а кто-то — нет. А чего мне удивляться, если Артём Дзюба станет тренером "Спартака"? Чем он отличается от других? Я много видел футболистов, которые уходили из клуба некрасиво. Видел и тех, кто приходил некрасиво. Я спокойно к этому отношусь", — сказал Мостовой в беседе с "Советским спортом".

Александр Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году, но с тех пор не работал тренером. Тренерскую лицензию категории А-УЕФА Мостовой получил только в прошлом году. Она даёт ему возможность работать ассистентом главного тренера в клубах Премьер-Лиги, а также быть главным в командах Первой и Второй лиг.