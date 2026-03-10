Президент «Барселоны»: Альварес не тот игрок, за которого стоит выложить целое состояние

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию об интересе сине-гранатовых к нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу.

«Хулиан Альварес — отличный игрок, который, как говорят, идеально вписался бы в систему «Барселоны». Но он не тот, за кого стоит выкладывать целое состояние. Сначала он должен показать свою готовность к переходу. Также должна быть приемлемая цена», — приводит слова Лапорты аккаунт Carpetas Blaugranas на странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.