Быстров объяснил причины потери очков лидеров РПЛ в 20-м туре

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался относительно причин потери очков лидерами Мир РПЛ в 20-м туре соревнования.

В минувшем туре «Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:2), Краснодар уступил «Рубину» (1:2), ЦСКА – московскому «Динамо» (1:4). «Балтика» разделила очки с «Ростовом» (1:1), а «Локомотив» – с «Ахматом» (2:2).