ФИФА сократила бюджет чемпионата мира 2026 года более чем на $100 млн
Международная федерация футбола (ФИФА) сократила бюджет чемпионата мира 2026 года более чем на 100 миллионов долларов, сообщает The Atheltic со ссылкой на представителей организации.
Отмечается, что ФИФА намерена перераспределить 90% поступающих средств на развитие мирового футбольного сообщества. Сокращение бюджета предстоящего турнира вызывает вопросы на фоне существенных финансовых затрат со стороны американских налогоплательщиков и высоких цен на билеты для болельщиков.
— Организация регулярно анализирует эффективность бюджета, чтобы контролировать расходы и максимально увеличить инвестиции в развитие футбола по всему миру. Это не должно вызывать удивление, так как проверка бюджета проводится в обязательном порядке перед всеми нашими турнирами и мероприятиями, — заявил представитель ФИФА. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.
«Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира‑2026.
