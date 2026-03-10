ФИФА сократила бюджет чемпионата мира 2026 года более чем на $100 млн

Международная федерация футбола (ФИФА) сократила бюджет чемпионата мира 2026 года более чем на 100 миллионов долларов, сообщает The Atheltic со ссылкой на представителей организации.

© Матч ТВ

Отмечается, что ФИФА намерена перераспределить 90% поступающих средств на развитие мирового футбольного сообщества. Сокращение бюджета предстоящего турнира вызывает вопросы на фоне существенных финансовых затрат со стороны американских налогоплательщиков и высоких цен на билеты для болельщиков.

— Организация регулярно анализирует эффективность бюджета, чтобы контролировать расходы и максимально увеличить инвестиции в развитие футбола по всему миру. Это не должно вызывать удивление, так как проверка бюджета проводится в обязательном порядке перед всеми нашими турнирами и мероприятиями, — заявил представитель ФИФА. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд.

«Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира‑2026.