ЦСКА намерен обжаловать удаление Гонду в матче с "Динамо"

Московский ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть эпизод с удалением нападающего Лусиано Гонду. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

© Rusfootball

В игре 20 тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (1:4) Гонду на 15-й минуте встречи высоко задрал ногу и попал шипами бутсы по руке защитника бело-голубых Максима Осипенко.

Изначально арбитр встречи Сергей Иванов показал аргентинцу жёлтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил своё решение на прямую красную. За свой фол Гонду перед Осипенко извинился.