Гришин назвал провалом игру ЦСКА во второй части сезона РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в разговоре с «Матч ТВ» назвал провалом игру команды Фабио Челестини во второй части МИР РПЛ.

© ПФК ЦСКА

После зимней паузы в чемпионате России ЦСКА в гостях проиграл грозненскому «Ахмату (0:1) и дома уступил московскому «Динамо» (1:4). В среду в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России «красно‑синие» одержали победу над «Краснодаром» со счетом 3:1. Ответная игра пройдет 17 марта.

— У всех были большие ожидания от ЦСКА перед началом второй части чемпионата. Две игры — ноль очков. Это однозначно провал. Не будем винить удаление в игре с «Динамо». Сам факт — плохой результат: два поражения на старте. Всю предсезонку перед второй частью чемпионата говорили, что ЦСКА хорошо усилился и не будет проигрывать. Пока что мы видим другую картину. В матче с «Краснодаром» ЦСКА играл здорово, но [тренер «Краснодара» Мурад] Мусаев в первом тайме выпустил второй состав. Видно, что «Краснодар», как и «Зенит», бросил все силы на победу в чемпионате. Но у «Краснодара» есть еще ответная игра, где разница в два мяча скорее отыгрывается, чем нет. Оценивать игру команды Челестини пока рано. Все еще может произойти. Нужно посмотреть еще пять игр, тогда можно будет делать какие‑то выводы. Если говорить о результатах ЦСКА сейчас, то это провал, — сказал Гришин «Матч ТВ».

ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «красно‑синие» 14 марта в гостях сыграют с калининградской «Балтикой».

