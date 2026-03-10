Салах стал рекордсменом «Ливерпуля» по матчам ЛЧ без учета квалификации

Мохамед Салах вышел в стартовом составе «Ливерпуля» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Галатасарая».

Для египтянина это 81-й матч в турнире за «Ливерпуль» без учета игр квалификации. По этому показателю вингер побил рекорд бывшего защитника «красных» Джейми Каррагера (80 матчей).

Отметим, что традиционно рекорды Лиги чемпионов по голам, матчам и другим показателям считаются без учета игр квалификации. С учетом квалификации у Салаха 83 матча в ЛЧ за «Ливерпуль», у Каррагера – 91.