Стало известно, когда КДК рассмотрит дело Кордобы

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС в ближайшее время рассмотрит инцидент с участием нападающего "Краснодара" Джона Кордобы. Об этом сообщает "РБ Спорт".

Речь идёт о возможных расистских оскорблениях, которые, по словам представителей краснодарского клуба, прозвучали в адрес футболиста во время матча Кубка России против ЦСКА. По информации источника, заседание КДК по этому делу запланировано на 13 марта.

Отмечается, что комиссар встречи Дмитрий Маринич включил информацию об эпизоде в свой рапорт. Данные были внесены со слов начальника "Краснодара" и голкипера команды Станислава Агкацева. При этом в официальном протоколе матча, который оформляет судейская бригада, данный инцидент отражён не был. Главным арбитром встречи работал Алексей Сухой.