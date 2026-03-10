"Ливерпуль" потерпел поражение от "Галатасарая"

"Галатасарай" добился минимальной победы над "Ливерпулем" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу турецкой команды. Единственный мяч в игре забил Марио Лемина, отличившийся в начале встречи.

Ответная встреча противостояния состоится 18 марта в Ливерпуле.

Гол: Лемина, 7.

"Галатасарай": Чакыр, Бардакджи, Санчес, Синго, Якобс, Торрейра, Лемина, Йылмаз, Сара, Ланг, Осимхен.

"Ливерпуль": Мамардашвили, ван Дейк, Конате, Гомес, Керкез, Гравенберх, Мак Аллистер, Салах, Виртц, Собослаи, Экитике.

Предупреждения: Керкез, 33.